ABD–Venezuela Petrol Gerilimi Tırmanıyor! Tankerler Geri Dönüyor

Venezuela kıyılarında petrol yüklemeleri son günlerde belirgin şekilde azaldı. Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin iki petrol tankerine yönelik müdahalesinin ardından, birçok geminin açık denizden geri döndüğü ya da yalnızca ülke içi limanlar arasında taşımacılığa yöneldiği bildirildi. Bu durum, ihracata gidecek ham petrol miktarının düşmesine yol açtı.

PETROL FİYATLARI TEDİRGİN

ABD müdahalesinin ardından arzın daralabileceği beklentisiyle petrol fiyatları önceki gün yüzde 2’nin üzerinde yükseldi. Bugün ise fiyatlar yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar Venezuela kaynaklı arzın ne ölçüde etkileneceğine dair yeni sinyalleri yakından takip ediyor.

TANKERLERDEN U DÖNÜŞÜ

Uluslararası denizcilik ve emtia verileri sağlayıcısı LSEG tarafından paylaşılan bilgilere göre, Venezuela’dan ihraç edilecek petrolü almak ya da ülkeye ithal edilen naftayı teslim etmek üzere kıyılara yaklaşan bazı tankerler ani şekilde rota değiştirdi. Bazı gemiler seferlerini tamamen durdururken, bazılarının ise açıkta beklemeye geçtiği belirtildi.

ABD’nin Venezuela yönetimine yönelik baskısını artırmasının ardından, limanlardan ayrılamayan petrol yüklü tanker sayısında da artış gözlemleniyor. Uzmanlara göre, Venezuela petrolünü satın almayı düşünen trader’lar daha yüksek iskontolar ve daha esnek sözleşme şartları talep etmeye başladı.

ABD’DEN YENİ HAMLELER

ABD yönetimi, hafta sonunda Venezuela açıklarında durdurulmaya çalışılan iki petrol tankerinin akıbetine ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Washington’un, Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA’ya 2020 yılında uygulamaya başladığı yaptırımlar, ülkenin petrol gelirlerinde ciddi kayba neden olmuştu.

Ayrıca Venezuela petrolünün satışında rol oynayan Rosneft bağlantılı şirketlere yönelik yaptırımların da üretim ve ihracatı olumsuz etkilediği biliniyor.

'EL KONULAN PETROL SATILABİLİR' MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, ABD’nin son haftalarda el koyduğu gemileri tutmaya devam edeceğini belirterek, Venezuela açıklarında ele geçirilen petrolün satılabileceğini söyledi. Bu açıklama, Venezuela petrolüne yönelik belirsizliği daha da artırdı.

Yaşanan gelişmeler, hem Venezuela’nın petrol gelirleri hem de küresel enerji piyasaları açısından önümüzdeki dönemde dalgalı bir sürecin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Reuters