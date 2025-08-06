ABD'nin Yeni Vize Hamlesinde Detaylar Belli Oldu: İki Ülkenin Vatandaşları 15 Bin Dolar Ödeyecek

ABD, özellikle vize süresini aşma oranı yüksek ülkelerin vatandaşlarından iş ve turistik vizelerde 15 bin dolara kadar teminat istemeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin detayları belli oldu. İlk etapta uygulama Malavi ve Zambiya vatandaşlarını kapsayacak. Yetkililer, teminatın ziyaret sonunda iade edileceğini belirtiyor.

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ABD'nin Yeni Vize Hamlesinde Detaylar Belli Oldu: İki Ülkenin Vatandaşları 15 Bin Dolar Ödeyecek
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ABD Dışişleri Bakanlığı, B-1/B-2 tipi iş ve turistik vizelere başvuran bazı ülke vatandaşlarından 15 bin dolara kadar teminat talep edecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta Malavi ve Zambiya vatandaşlarının bu uygulamaya tabi olacağı bildirildi.

ABD'nin Yeni Vize Hamlesinde Detaylar Belli Oldu: İki Ülkenin Vatandaşları 15 Bin Dolar Ödeyecek - Resim : 1

12 AY PİLOT UYGULAMA

Uygulamanın amacı, vize süresinin aşılmasını önlemek ve güvenlik taramaları eksik olan ülkelerden gelen başvuruları daha dikkatli değerlendirmek olarak açıklandı. 12 ay sürecek pilot uygulama kapsamında, vize başvurularında teminat alınacak, bu teminat ise ABD ziyaretinin sonunda vize koşullarına uygun davranıldığı takdirde başvuru sahibine iade edilecek.

VİZE SÜRELERİNİ AŞIYORLAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre, Malavi vatandaşlarının yüzde 14’ü, Zambiya vatandaşlarının ise yüzde 11’i vize sürelerini aşmıştı. Vize ihlali oranı daha yüksek olan Haiti (yüzde 31), Myanmar (yüzde 27) ve Yemen (yüzde 20) gibi ülkeler ise halihazırda seyahat yasağı kapsamına alınmış durumda. Uygulamanın ilerleyen dönemde başka ülkelere de yayılabileceği, özellikle “yatırım yoluyla vatandaşlık” teklif eden ülkelerin vatandaşlarının da bu teminat şartına tabi tutulabileceği belirtildi.

ABD'nin Yeni Vize Hamlesinde Detaylar Belli Oldu: İki Ülkenin Vatandaşları 15 Bin Dolar Ödeyecek - Resim : 2

Öte yandan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana yasadışı göçle mücadele kapsamında birçok adım attığı biliniyor. Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde seyahat yasaklarını genişletmiş ve 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı.

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ABD'den Yeni Vize Şartı... 15 Bin Dolar...ABD'den Yeni Vize Şartı... 15 Bin Dolar...Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

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