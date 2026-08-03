ABD'nin Washington Eyaleti Alevler İçinde! 60 Bin Kişi Tahliye Edildi

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Washington Valisi, 1 Ağustos tarihinde yangınlar sebebiyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti. Spoken Belediye Başkanı ise yaşananları "bölgenin yaşadığı en büyük doğal afet" olarak tanımladı.

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ABD'nin Washington Eyaleti Alevler İçinde! 60 Bin Kişi Tahliye Edildi
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NBC News'e göre, Spokane bölgesinde devam eden 15 yangından, yaklaşık 101 bin hektarlık alan etkilendi. Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

60 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, Spokane'de yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiğini, 600'den fazla yapının da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

'EN BÜYÜK DOĞAL AFET'

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, düzenlediği basın toplantısında, yaşananların "bölgenin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afet" olduğunu söyledi.

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, Trump'ın yangınlardan etkilenen halka desteğini ilettiğini söyledi.

Ferguson, 1 Ağustos'ta orman yangınları nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

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