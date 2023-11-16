Öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesine hapis cezası

ABD'de öğretmenini yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesine 21 ay hapis cezası verildi. Bölge savcıları, Taylor'ın söz konusu silahı daha önce çocuğun babasına ateş etmekte kullandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesine hapis cezası

ABD'nin Virginia eyaletinde öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi, silah sahibi olduğu dönemde uyuşturucu kullanmaktan 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Davis, ocak ayında öğretmenini silahla yaralayan erkek çocuğunun annesi Deja Taylor'ın evinde uyuşturucu bulunduğunu belirtti. "Bu dava hapis cezası gerektiriyor" ifadesini kullanan Davis, silah sahibiyken uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle Taylor'a 21 ay hapis cezası verdiğini bildirdi.

Davis, öğretmen Abby Zwener'ın yaralanması ve Taylor'ın silah sahibiyken uyuşturucu kullanmasının arasında "direkt bir bağlantı" olduğunu söyledi.

Anne Taylor'ın yasalara uyması durumunda oğlunun silahı ele geçiremeyeceğini kaydeden Davis, Zwener'ın sınıfındaki diğer öğrencilerin bu travmayla "hayatlarının devamında başa çıkmak zorunda kalacağını" vurguladı.

Bölge savcıları, Taylor'ın söz konusu silahı daha önce çocuğun babasına ateş etmekte kullandığını açıkladı. Diğer yandan, Taylor, aralıkta çocuk ihmalinden eyalet seviyesinde yargılanacak.

40 MİLYON DOLARLIK DAVA

Olayda yaralanan öğretmen Zwener, okula 40 milyon dolarlık dava açmıştı.

Deja Taylor'ın 6 yaşındaki oğlu ocak ayında annesinin çekmecesinde sakladığı silahını alarak öğretmeni Abby Zwener'ı yaralamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Kendisi Türk köylerini bombaladı, onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Kendisi Türk köylerini bombaladı, onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor
Evi hedef alındı: Hamas liderine saldırı Evi hedef alındı: Hamas liderine saldırı
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...' Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...'