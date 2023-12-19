ABD'de düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasa onaylandı

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, ülkeye güney sınırından giren düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasayı onayladı.

ABD'de düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasa onaylandı

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan tasarıyı Texas'ın Brownsville bölgesinde düzenlenen törenle onayladı.

Yasa, eyalet yetkililerine ABD'ye yasa dışı yollardan girdiği düşünülen göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme etkisi tanıyor.

Texas'a giren düzensiz göçmenlerin, bu girişimlerini tekrarlaması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının da önünü açan yasanın, Mart 2024'de uygulamaya konulması planlanıyor.

"SINIRI GÜVENCE ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Abbott, törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ı sınırı güvence altına almak için üzerine düşeni yapmamakla suçladı.

Biden'ın düzensiz göçmenler konusunda herhangi bir eylemde bulunmamasının Texas'ı kendi başının çaresine bakmak zorunda bıraktığını söyleyen Abbott, "Texas üzerine düşeni yapıyor ve Joe Biden tarafından ardına kadar açılan bir sınırı güvence altına almaya çalışıyor" dedi.

Abbot yasanın, düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeye geri dönmeleri için bir mekanizma sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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