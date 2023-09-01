ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehrin acil sağlık hizmetleri yetkililerince alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olay yerinin güvenliğinin sağlandığını ancak saldırganın henüz yakalanmadığını kaydetti.

Polis, olaya şahit olanların herhangi bir fotoğraf ya da görüntüye sahip olmaları halinde kendilerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA