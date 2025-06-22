ABD'nin İran'ı Vurmasının Ardından... Uçaklar Orta Doğu'yu Teğet Geçiyor

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İsrail’in İran’ı vurmasının ardından Orta Doğu’da tırmanan gerilim, ABD’nin de İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından doruk noktasına ulaştı. Dünyada İran’ın yanıtı için endişeli bekleyiş sürerken, uçuş takip platformu FlightRadar24’ten paylaşılan görüntü Orta Doğu’daki durumu gözler önüne serdi.

Bütün havayolu şirketleri ve havacılık unsurlarının İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahalarını es geçtiği görüldü.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarından sonra bölgedeki hava trafiği bu şekilde" denilerek ilgili görsel paylaşıldı.

Havayolu şirketlerinin İran, Irak, Suriye ve İsrail hava sahalarını kullanmayarak kuzeyde Hazar Denizi üzerinden ya da güneyde Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden yollarına devam ettiği göze çarptı.

Söz konusu durum uçakların daha fazla yakıt harcamasına ve maliyetin artmasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi