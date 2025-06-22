ABD'nin İran'a Saldırıları Sonrasında İsrail’den Flaş Hamle! Tamamen Kapattı

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, aldığı flaş kararı duyurdu. İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı. Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin açık tutulduğu belirtildi.

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ABD'nin İran'a Saldırıları Sonrasında İsrail’den Flaş Hamle! Tamamen Kapattı
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İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İsrail-İran savaşı, 10. gününde devam ederken flaş bir gelişme daha yaşandı. Barış müzakerelerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan ABD de savaşa dahil oldu.

ABD FÜZESİ SONRASI FLAŞ KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

HAVA SAHASINI KAPATTI

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı ifade edilerek, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin açık tutulduğu söylendi.

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