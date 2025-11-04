ABD'nin 'Gizli Başkan'ı Öldü! Beyaz Saray'ın Karanlık Beyniydi...

Irak işgalinin mimarı, “Beyaz Saray’ın karanlık beyni” olarak anılan eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında öldü. Kalp nakliyle hayata tutunan, ancak milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaşların mimarı olarak tarihe geçti.

ABD tarihinin en tartışmalı politik figürlerinden, Irak işgalinin mimarı ve 'gizli başkan' olarak anılan 84 yaşındaki Dick Cheney öldü. Cheney, 5 kalp krizi geçirdikten sonra kalp nakli olmuştu. 2013’te "Her sabah gülümseyerek uyanıyorum, bana verilen her yeni gün için minnettarım" demişti. Ancak görevdeyken bile kalp rahatsızlığıyla yaşadı. Hatta kalp pili cihazının kablosuz bağlantı özelliğini "Teröristler uzaktan öldürücü sinyal göndermesin" diye devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

IRAK SAVAŞINI YÖNETTİ

Sessiz ama son derece etkili bir figür olan Cheney, hem baba hem de oğul Bush dönemlerinde görev aldı. Baba George H. W. Bush döneminde Savunma Bakanı olarak Körfez Savaşı’nı yönetti. 'Oğul' George W. Bush döneminde ise başkan yardımcılığı yaparak Beyaz Saray’da adeta 'gizli bir operasyon şefi' gibi hareket etti. Bush yönetiminin kilit kararlarında -özellikle 'terörle mücadele', Irak savaşı, başkanlık yetkileri ve enerji politikaları gibi konularda- belirleyici bir rol oynadı. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından uygulamaya konan sert güvenlik, gözetim ve sorgulama yöntemlerini yıllar boyunca savunmayı sürdürdü. Cheney, 2002’de Türkiye’ye geldiğinde "Türkiye’yi savaşa sokmaya geliyor" manşetleri atılmıştı.

