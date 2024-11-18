Son 15 Yılın En Büyük Artışı: ABD'de Okuyan Türk Öğrenci Sayısı Kaç?

ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan uluslararası ve ABD’li öğrencilerin hareketliliğine ilişkin 2024 yılı Açık Kapılar (Open Doors) Raporu yayınlandı. Rapora göre, ABD yükseköğretim kurumlarındaki toplam uluslararası öğrenci sayısı 1 milyon 126 bin 690 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Rapora göre, 2023-2024 öğretim yılında ABD’de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısı 8 bin 657'den 9 bin 148'e yükseldi. Bu yüzde 5,7’lik oran, son 15 yılın en yüksek artış oranı oldu. Ayrıca Türkiye, ABD’ye en çok uluslararası öğrenci gönderen ülkelerin arasında yer almaya devam etti. Türkiye, Avrupa içinde üçüncü, dünya genelinde ise 20’inci sırada yer aldı.

Türkiye'deki Amerikalı öğrencilerin sayısı bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı. 2022-23 akademik yılında Türkiye’deki üniversitelere kayıt yaptıran Amerikalı öğrenci sayısında yüzde 135’in üzerinde artış kaydedildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman konuya ilişkin değerlendirmesinde, “ABD’de eğitim alma deneyimi insanların hayatına yön vermekte ve Türkiye ile güçlü iş, ticaret, turizm ve hükümetler arası ilişkilerimizi temelden desteklemektedir. Türk eğitim kurumlarındaki Amerikalı öğrenci sayısında görülen emsalsiz artış da benzer şekilde Türkiye’nin eğitim ve inovasyonda bölgesel bir lidere dönüşmekte olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA