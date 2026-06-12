ABD'li Yetkili Tek Tek Paylaştı: İşte ABD-İran Anlaşmasının Detayları

ABD'li üst düzey yetkili, sona gelindiğini belirttiği ABD-İran anlaşmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve ABD'nin İran'a yönelik ablukayı kalkıyor. Anlaşmanın, İran’ın nükleer programının tasfiyesine yönelik adımlar karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngördüğü ifade edildi.

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ABD'li Yetkili Tek Tek Paylaştı: İşte ABD-İran Anlaşmasının Detayları
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ABD'li üst düzey bir yetkili, ülkesi ile İran arasındaki anlaşmada sona gelindiğini belirterek anlaşmayla İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kendilerine iletileceğini açıkladı. ABD'li yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmada artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

* Bu anlaşmayı önümüzdeki birkaç gün içinde imzalamayı bekliyoruz. Size kesin bir tarih veremem ancak bir tahminde bulunmam gerekirse bu sabah yüzde 75 derdim. Şu anda bu oran muhtemelen yüzde 80 ya da yüzde 85 civarında, ancak yüzde 100 değil çünkü sistemleri oldukça karmaşık.

DÖRT TEMEL HEDEF

* Bu anlaşmanın sağladığı sonuçlar şunlar: Birincisi, Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve (ABD'nin İran'a yönelik) ablukayı kaldırıyor. İkincisi, İran'ın nükleer programının tasfiyesini sağlıyor. Üçüncüsü, ABD'nin (İran'daki) zenginleştirilmiş materyali (uranyum) almasına yol açıyor. Dördüncüsü, anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti ediyor."

Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını ifade ederek İran'ın bu yolla 'dünya ekonomisine yeniden entegre olabileceğini' belirtti. "Terörizmin en büyük destekçisi olmak yerine normal bir ülke gibi davranmaları karşılığında bu şekilde ödüllendirilecekler" diyen yetkili, anlaşmanın İran halkına fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

İSRAİL DE SÜRECİN İÇİNDE

Başta İsrail olmak üzere bölgedeki ilgili ülkelerin bu sürece katıldığını ve anlaşmaya uygun hareket etmelerini beklediklerini söyleyen yetkili, "Tüm müttefiklerimizin, İsraillilerin ve Körfez ülkelerinin bu girişime katılacağından oldukça eminiz" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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