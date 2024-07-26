ABD'li 'Kararsız Seçmen' Kime Oy Verecek? İşte Son Anket Sonuçları...

ABD'de seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu kritik eyaletlerin çoğunda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in az farkla önünde görünüyor. Harris'in oy oranı ise Başkan Biden'ın önünde seyrediyor.

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ABD'li 'Kararsız Seçmen' Kime Oy Verecek? İşte Son Anket Sonuçları...

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından ülkede seçim heyecanı katlandı. Son olarak The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yaptırılan anketin sonuçları açıklandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, anketlerin yapıldığı beş "salıncak eyaletin" dördünde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın hemen gerisinden geliyor. Bir eyalette ise iki isim eşit durumda görünüyor.

Ankette, Trump 5 puan ile Harris'e en büyük farkı Arizona'da atarken, Georgia ve Pensilvanya'da 2'şer, Michigan'da 1 puan ile Harris'in az farkla önünde ilerliyor. Wisconsin eyaletinde ise yüzde 47 ile Trump ile Harris yarışı eşit götürüyor.

HARRIS BIDEN'A FARK ATTI

Temmuz başında yapılan anketlere kıyasla Harris'in Georgia'da 5, Arizona ve Wisconsin'de 4, Michigan ve Pensilvanya'da ise 3 puanla adaylıktan çekilen Biden'a fark attığı görülüyor.

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kamala Harris ABD seçimleri Donald Trump
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