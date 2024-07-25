AB'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşmasına Yorum Yok

AB Komisyonu sözcüleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması hakkında yorum yapmayı reddetti. Sözcüler, "Bildiğiniz gibi konuşmalar ya da genel olarak politikacıların yorumları hakkında konuşmuyoruz" dedi.

AB'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşmasına Yorum Yok

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazeteciler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün ABD Kongresi'ndeki konuşmasının tartışmalar ve tepkilere neden olduğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği'nin (AB) herhangi bir yorumu olup olmadığını sordu.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali konuşma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi konuşmalar ya da genel olarak politikacıların yorumları hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Massrali, Orta Doğu'daki durum hakkında AB'nin pozisyonunun "çok net olduğunu" sözlerine ekledi.

Bir başka gazetecinin aynı konuya ilişkin sorusunun ardından söz alan bir diğer sözcü Ariana Podesta da aynı ifadeleri kullanarak, "Konuşma hakkında yorum yapmayacağız. Bu nedenle sorunuzla ilgili olarak da bir yorumumuz yok." yanıtını verdi.

Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili İsrail lehine taraf tutmakla eleştiriliyor.

Netanyahu, dün ABD Kongresi'ne hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu, burada açlık yaşanmadığına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Netanyahu'nun konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

Kaynak: AA

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı Azerbaycan Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı
Havada Gerilim: ABD ve Kanada Uçakları, Çine ve Rusya Uçaklarına Karşı ABD ve Kanada Uçakları, Çine ve Rusya Uçaklarına Karşı
Yemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını Kaybetti Yemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını Kaybetti
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Güney Kore'de Yangın Çıkardı Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Güney Kore'de Yangın Çıkardı
Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem