AB'den İsrail'e Soğuk Duş: Üst Düzey İsimden İsraillilere Yaptırım Sinyali

Avrupa Birliği’nin (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas, birliğin Batı Şeria’daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda bugün anlaşmaya varabileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsraillilere yönelik yaptırım önerileri konusunda siyasi anlaşma sağlamasını umduğunu söyledi.

'UMARIM BUNU BAŞARABİLİRİZ'

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda siyasi bir anlaşma bekliyorum. Umarım bunu başarabiliriz” dedi.

'MACARİSTAN'DAKİ DEĞİŞİM SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Ancak gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağının henüz net olmadığını belirten Kallas, Macaristan’daki son hükümet değişikliğinin sürecin önünü açabileceğini ifade etti.

DAHA SERT ÖNLEM ÇAĞRILARI

Batı Şeria’da aylardır devam eden aşırı sağcı yerleşimci saldırıları nedeniyle başta İspanya, İrlanda, İsveç ve Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri son dönemde İsrail’e yönelik daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyordu.

'BAKANLARA YAPTIRIM UYGULANSIN' TALEBİ

Bazı üye ülkeler, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını isterken, bazıları ise İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulanmasını gündeme getirmişti.

Kaynak: ANKA

