ABD'den Yemen'e Saldırı! Ölü Sayısı Artıyor

ABD'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 171’e yükseldi.

ABD'den Yemen'e Saldırı! Ölü Sayısı Artıyor

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'nin haberine göre Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 171’e yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında liman işçileri ve 5 sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edilen açıklamada, ilk saldırıdan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan sağlık çalışanlarının ikinci saldırının hedefi olduğu belirtildi. ABD kuvvetlerinin saldırı sırasında limanı 14 kez hedef aldığı, petrol tanklarının hasar görmesi sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra söndürülebildi.

'DESTEK OPERASYONLARINA' DEVAM

Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarının Filistin halkına karşı işlenen suçlarda İsrail'i desteklemek için yapıldığı ifade edilerek, Husilerin Filistinliler için "destek operasyonlarına" devam edeceği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Husilerin yakıt kaynağının kesilmesi amacıyla limana saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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