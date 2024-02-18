ABD'den Yemen'e hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenledi.

ABD'den Yemen'e hava saldırısı

ABD, Yemen’deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor.

5 SAATTE 5 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Yemen saatiyle 15.00 ile 20.00 saatleri arasında Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, 3 gemisavar seyir füzesinin, 1 insansız sualtı aracının ve 1 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 23 Ekim’den bu yana Husilere ait ilk insansız sualtı aracının tespit edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“CENTCOM, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde gemisavar seyir füzeleri, insansız su altı aracı ve insansız deniz aracını tespit etti ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir."

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