ABD'den Ukrayna'ya destek mesajı: 'Kesintisiz devam edecek'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmaya devam edeceğini vurguladı.

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ABD'den Ukrayna'ya destek mesajı: 'Kesintisiz devam edecek'

Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun 22. video konferans toplantısında konuşan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'da artan askeri operasyonları nedeniyle "bir meydan okuma anında buluşuyoruz" diyen Austin, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğiz. ABD üzerine düşeni yapmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Austin, acil olarak ihtiyaç duyulan yardımların Ukrayna'ya ulaştırıldığını belirterek, "Ve şu anda Ukrayna'ya gönderdiğimiz güvenlik yardımı bu mücadelede gerçek bir fark yaratacak." dedi.

UKRAYNA'YA YARDIMLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ ABD ÜSTLENDİ

Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun Ukrayna'ya Şubat 2022'den bu yana 95 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptığını kaydeden Austin, Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa ve küresel güvenliğin yanı sıra ABD'nin güvenliğinin de merkezinde yer aldığını öne sürdü.

Ukrayna'ya sağlanan 95 milyar dolardan fazla askeri yardımın yaklaşık 50,6 milyar dolarını sadece ABD üstlenmiş bulunuyor.

Kaynak: AA

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