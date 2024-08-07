ABD'den Türkiye'ye Uyarı: Yaptığınızın Sonuçları Olur...

İki yılı aşkın süredir savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna meselesinde Türkiye ılımlı bir politika izlerken, ABD ise Ukrayna'ya açık destek verip Rusya'ya ciddi yaptırım uyguluyor. Son olarak İngiltere'nin prestijli gazetesi Financial Times, Türkiye'nin Rusya'ya askeri ekipman ve parça ihracatı yapmasından rahatsızlık duyan ABD yönetiminin Ankara'yı uyardığını yazdı.

Gazete, Washington yönetiminin, Türkiye'den Rusya'ya askeri ticaretini engellemek için daha fazla adım atmasını istediğini bildirdi. Haberde "Washington, Türkiye'yi Rusya için hayati önem taşıyan ABD askeri bağlantılı donanımın Rusya'ya ihracatını azaltmaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı" ifadesine yer verildi.

'YAPTIRIMDAN BAŞKA ÇAREMİZ KALMAYABİLİR'

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Matthew Axelrod da Financial Times'a yaptığı açıklamada "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var" dedi. Axelrod, "Türk makamları ve endüstrisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" diye ekledi.

Financial Times, Washington'ın uyarısının Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi Rusya ile olan ticaretin bozduğuna dikkat çekerken, Türkiye'nin ABD, AB ve diğer batılı müttefikler gibi Rusya'ya yönelik yaptırımlarda bulunmadığını hatırlattı.

'BU TİCARET BİR SORUN'

İngiliz medyası, ABD'nin özellikle Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler de dahil olmak üzere batı yapımı elektronik cihazların Rusya'ya gönderilmesinden endişe duyduğuna dikkat çekti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Axelrod'un Türk hükümetine bu ticaretin "acil bir sorun" olduğunu söylediğini ve Ankara'ya "ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına yasak getirmesi ve uygulaması" çağrısında bulunduğunu söyledi. Yetkili, Moskova'nın ABD parçalarına erişmek için "Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını" da sözlerine ekledi.