ABD'den Türkiye'ye Rusya yaptırımları için 'uyarı' ziyareti

GERÇEK GÜNDEM - ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlardan sorumlu üst düzey yetkilisi Brian Nelson'ın gelecek hafta Türkiye'ye gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili uyarılarda bulunacağı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, terörizm ve finansal istihbarat müsteşarı Nelson, 29 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında Umman, BAE ve Türkiye'nin içinde olduğu bir gezi düzenleyecek. Nelson bu ziyaretlerde ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına agresif bir şekilde devam edeceği konusunda hükümet yetkilileri, şirketler ve finansal kurumlarla görüşmeler yapacak.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü'nün Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, ABD'li yetkili Rusya'ya yönelik yaptırımların etrafından dolaşılması durumunda şirketlerin ABD pazarına erişiminin engellenebileceği uyarısında bulunacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında da bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Ankara'ya gelerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmemesi konusunda hükümet yetkilileri ile görüşmüştü.

ANKARA VE İSTANBUL'A ZİYARET

Nelson'ın Ankara ziyareti ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde yapılıyor. Son olarak Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yeşil ışık yakmayı reddetmesi ve F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda yaşanan aksaklıklar iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD'li müsteşarın 2 ve 3 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'u ziyaret ederek, şirketleri ve bankaları özellikle hem askeri hem sivil amaçlarla kullanabilecek teknolojilerle ilgili işlemlerden kaçınmaları konusunda uyaracağı bildirildi.

Şirket, banka ve diğer finansal kurumlara yaptırımların delinmesi durumunda ABD pazarına erişimin kaybedilebeceği yönünde uyarı yapılacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, "ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi veya kuruluşlarla ilişki kurulması halinde Türk kuruluşların yaptırım riskine maruz kalabileceğini" belirten bir mektubu da geçen yaz TÜSİAD'a yollamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem