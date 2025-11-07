ABD'den Sürpriz Adım! Suriye Liderlerine...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Suriye'ye ilişkin dikkat çekici bir adım geldi. Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

Kaynak: AA