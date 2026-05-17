ABD'den Müzakereler İçin İran'a 5 Şart

ABD'nin, İran’a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını da içeren 5 yeni şart sunduğu öne sürüldü.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.

İŞTE O 5 ŞART

ABD’nin İran’a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi, İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.

İRAN NE TALEP ETMİŞTİ?

İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.

