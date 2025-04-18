ABD'den Korkutan 'Şam' Uyarısı! 'Her An Saldırı Olabilir, Hemen Suriye'den Çıkın'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına Suriye'nin başkenti Şam için korkutan uyarı geldi. Şam'a her an saldırı olabileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye'den çıkın" denildi.

Son Güncelleme:
ABD'den Korkutan 'Şam' Uyarısı! 'Her An Saldırı Olabilir, Hemen Suriye'den Çıkın'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a saldırı uyarısında bulunarak, vatandaşlarına "Hemen Suriye'den çıkın" çağrısı yaptı.

'HER AN SALDIRI OLABİLİR'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir."

'HEMEN SURİYE'DEN ÇIKIN'

ABD vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapılırken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Suriye
Son Güncelleme:
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' Tepkisi: Uluslararası Sistem Sınavı Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' Tepkisi
Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik' Rusya'dan Çarpıcı Açıklama... '4 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik'
ABD'den Yemen'e Saldırı! Ölü Sayısı Artıyor ABD'den Yemen'e Saldırı! Ölü Sayısı Artıyor
Filistinli Foto Muhabiri Fatima Hassona İsrail Saldırısında Öldürüldü: Başrol Olduğu Belgesel Dün Cannes'a Seçilmişti Filistinli Foto Muhabiri Fatima Hassona İsrail Saldırısında Öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Pentagon Tarih Vererek Duyurdu! ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor ABD Suriye'den Askerlerini Çekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti
Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor