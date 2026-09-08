ABD’den İran’a Ekonomik Kıskaç: Petrol Tankerleri Vuruldu, Bölgede Patlama Sesleri

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İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Hark Adası’nda patlama seslerinin adada yer alan limanlara yakın bir bölgeden geldiği belirtilirken, Cask kentinde duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi.

PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi. Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.​​​​​​​ İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Amerikan Fox News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD ordusunun Hark Adası ile Cask kentinde bazı yerleri hedef aldığını açıkladı. Yetkili açıklamasında, "Hedefler arasında İranlı petrol tankerleri de bulunuyor. Bu, İran’ı ekonomik olarak sıkıştırmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçasıdır. Bu strateji, İran'a ait ham petrol tankerlerini batırmayı ve hizmet dışı bırakmayı da içeriyor" ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, İran'ın petrol tankerleri arasında transfer yaparak ABD'nin uyguladığı ambargoyu delmeye ve Çin gibi bazı ülkelere petrol satmaya devam ettiği iddia edilmişti.

İRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

Bu arada İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı' konusunda uyardı. Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA