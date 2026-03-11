ABD'den İlkokul Katliamına 'İnsani Hata' Kılıfı! Trump İran'ı Suçlamıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de yürütülen askeri soruşturma, İran’daki ilkokul katliamının ABD ordusunun 'insani hatası' sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu. İran devlet televizyonu, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere 175 kişi hayatını kaybetmişti.

The New York Times’ın aktardığına göre ABD’de yürütülen ön soruşturma, saldırının sorumlusunun ABD ordusu olduğunu ortaya koydu. İsmi açıklanmayan ABD’li yetkililer, saldırının 'yanlış hedefleme' sonucu gerçekleştiğini belirtti.

GÜNCEL OLMAYAN VERİLER KULLANILMIŞ

Habere göre operasyon sırasında hedef alınmak istenen yer, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir deniz üssüydü. Ancak saldırıda kullanılan koordinatların güncel olmayan verilerden alınması nedeniyle hedef şaştı ve okul vuruldu. ABD’li yetkililer, olayın yapay zeka ya da yeni askeri teknolojilerden kaynaklanmadığını, 'tamamen insani bir hatanın sonucu' olduğunu savundu.

UYDUDAN GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre okul binasının bulunduğu alan 2013 ile 2016 yılları arasında askeri üs olmaktan çıkarıldı. Uydu görüntülerinde bölgede daha sonra gözetleme kulelerinin kaldırıldığı, halka açık girişlerin oluşturulduğu ve çocuklar için oyun alanları inşa edildiği görülüyor.

TRUMP'TAN KAÇAMAK YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran'ın düzenlediğini öne sürmüştü. Trump, Bir gazetecinin rapora dayanarak "ABD’nin sorumluluğu tespit edildi, komuta kademesi olarak sorumluluğu üstleniyor musunuz?" sorusunaysa "Bunun hakkında bir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.

