ABD'den Ermenistan'a Yapılacak Hibe Yardımlarında Rekor Artış

ABD, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden Ermenistan'a yaptığı hibe yardımını 120 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseltti.

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ABD'den Ermenistan'a Yapılacak Hibe Yardımlarında Rekor Artış

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ve USAID Ermenistan Misyonu Direktörü John Allelo tarafından imzalanan belge ile hibe miktarı 250 milyon dolara çıkarılarak ortak işbirliği proje alanları genişletildi.

USAID ve Ermenistan arasındaki hibe anlaşmasında yapılan değişiklikle 250 milyon dolara çıkarılan hibe yardımı afet risk yönetimi, siber güvenlik, gıda ve enerji güvenliği, bölgesel işbirliği ve ticaret, demokratik reformlar ve ekonomik kalkınma gibi temel alanları kapsayacak.

Allelo, "Bu değişiklik Ermenistan'la ortaklığımıza olan bağlılığımızı gösteriyor. Desteğimizi artırarak ve programlarımızı genişleterek Ermenistan'ın büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı oluyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ermenistan'a belirtilen kapsamdaki yardımın miktarı daha önce 120 milyon dolardı.

Kaynak: AA

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