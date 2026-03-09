ABD'den Adana Konsolosluğundaki Görevlilere Tahliye Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail İran Savaşı dolayısıyla Adana Konsolosluğundaki çalışanlar ve aile mensuplarının tedbiren ayrılmaları yönünde talimat verdi. ABD vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine 'seyahat etmeyin' uyarısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail İran Savaşı sebebiyle Türkiye uyarılarını güncelledi. ABD, Adana Konsolosluğundaki çalışanlar ve aile mensuplarının tedbiren ayrılmaları yönünde talimat verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi için seyahat uyarı düzeyinin "seyahat etmeyin" statüsüne çıkarılmıştır" denildi.

Türkiye için seyahat uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

ADANA KONSOLOSLUĞUNDAKİ ÇALIŞANLARA TALİMAT

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak, Güneydoğu Türkiye'de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı güncellenmiştir.

Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir.

9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir."

