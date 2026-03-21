ABD'de Zehirli Örümcek İstilası: Hızla Yayılıyorlar

Asya kökenli Joro örümceklerinin ABD’deki popülasyonu yeniden artışa geçti. Bilimsel adı Trichonephila clavata olan türün, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yeniden yayılma eğilimi gösterdiği bildirildi. Uzmanlara göre bu örümcekler, 'balonlanma' adı verilen yöntemle ipekten ürettikleri ipliklerle rüzgarda süzülerek kısa mesafelerde hızla yayılabiliyor. Yeni neslin ilkbaharda yumurtadan çıkmasıyla birlikte türün daha geniş alanlara ulaşması bekleniyor.

İNSAN ELİ BÜYÜKLÜĞÜNE ÇIKIYORLAR

Şu ana kadar Georgia, Tennessee, Carolina eyaletleri, Kaliforniya, Virginia, Maryland ve Pensilvanya’da görülen Joro örümcekleri, özellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında büyüyerek dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Dişi örümceklerin zaman zaman insan eli büyüklüğüne kadar büyüyebildiği belirtiliyor.

Araştırmalar, türün şehir yaşamına da oldukça uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Trafik titreşimlerine rağmen davranışlarının değişmediği gözlenen örümceklerin, yoğun yerleşim alanlarında bile kolayca yaşamını sürdürebildiği ifade ediliyor.

Her ne kadar zehirli olsa da uzmanlar, Joro örümceklerinin insanlar veya evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor. Ancak bilim insanları, istilacı özellikleri nedeniyle bu türün yerli ekosistem üzerinde baskı kurabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews