ABD'de Zehirli Örümcek İstilası: Hızla Yayılıyorlar

Asya kökenli ve zaman zaman insan eli büyüklüğüne ulaşabilen zehirli Joro örümcekleri ABD’de yeniden yayılmaya başladı. Uzmanlar, türün insanlar için büyük risk oluşturmadığını ancak ekosistem açısından tehdit taşıdığını belirtiyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asya kökenli Joro örümceklerinin ABD’deki popülasyonu yeniden artışa geçti. Bilimsel adı Trichonephila clavata olan türün, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yeniden yayılma eğilimi gösterdiği bildirildi. Uzmanlara göre bu örümcekler, 'balonlanma' adı verilen yöntemle ipekten ürettikleri ipliklerle rüzgarda süzülerek kısa mesafelerde hızla yayılabiliyor. Yeni neslin ilkbaharda yumurtadan çıkmasıyla birlikte türün daha geniş alanlara ulaşması bekleniyor.

İNSAN ELİ BÜYÜKLÜĞÜNE ÇIKIYORLAR

Şu ana kadar Georgia, Tennessee, Carolina eyaletleri, Kaliforniya, Virginia, Maryland ve Pensilvanya’da görülen Joro örümcekleri, özellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında büyüyerek dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Dişi örümceklerin zaman zaman insan eli büyüklüğüne kadar büyüyebildiği belirtiliyor.

Araştırmalar, türün şehir yaşamına da oldukça uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Trafik titreşimlerine rağmen davranışlarının değişmediği gözlenen örümceklerin, yoğun yerleşim alanlarında bile kolayca yaşamını sürdürebildiği ifade ediliyor.

Her ne kadar zehirli olsa da uzmanlar, Joro örümceklerinin insanlar veya evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor. Ancak bilim insanları, istilacı özellikleri nedeniyle bu türün yerli ekosistem üzerinde baskı kurabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Çatalca'da Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: Yaralılar Var Çatalca'da Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi
iPhone’lar İçin Büyük Tehlike! Uzmanlardan Casus Yazılım Uyarısı iPhone’lar İçin Büyük Tehlike! Uzmanlardan Casus Yazılım Uyarısı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu
Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı
Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek Ordu Kıyılarında Büyük Alarm!