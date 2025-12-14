ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis yetkilileri, olayda çok sayıda kişinin ateşli silahla yaralandığını açıkladı.

ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, düzenlediği basın toplantısında saldırı sonucu en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Smiley, olayın üniversitede final sınavlarının sürdüğü bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.

ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

ABD Başkanı Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirtti ve FBI’ın olay yerine sevk edildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını öne sürdü. Kısa süre sonra Brown Üniversitesi tarafından yapılan yeni açıklamada, herhangi bir şüphelinin gözaltında olmadığı ve saldırganın arandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar... Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar...
Palmira'da Neler Oluyor? Suriye'deki ABD Askerlerine Ateş Açıldı Suriye'deki ABD Askerlerine Ateş Açıldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İsrail Gazze'yi Vurdu! 'Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü' İddiası İsrail Gazze'yi Vurdu! 'Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü' İddiası
Suriye’de Düğüne Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var Suriye’de Düğüne Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda
Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı
Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var