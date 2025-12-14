ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis yetkilileri, olayda çok sayıda kişinin ateşli silahla yaralandığını açıkladı.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, düzenlediği basın toplantısında saldırı sonucu en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Smiley, olayın üniversitede final sınavlarının sürdüğü bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirtti ve FBI’ın olay yerine sevk edildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını öne sürdü. Kısa süre sonra Brown Üniversitesi tarafından yapılan yeni açıklamada, herhangi bir şüphelinin gözaltında olmadığı ve saldırganın arandığı duyuruldu.

Kaynak: AA