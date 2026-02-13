ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı: 2 Ölü

ABD'nin South Carolina State Üniversitesi yerleşkesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Üniversitede dersler iptal edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

South Carolina State Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ‘Hugine Suites’ adlı öğrenci konut kompleksinde dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kompleksteki bir dairede gerçekleşen saldırı sonrası kampüsün saatlerce giriş çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri veya yaralı kişinin sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, üniversite yönetimi bugün derslerin iptal edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yaklaşık 2 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, geçen ekim ayında da aynı konut kompleksinde silahlı saldırı yaşanmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

