ABD'de Tüm Dengeler Değişti: Trump Kan Kaybediyor, Harris Puan Topluyor

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ilk kez Demokrat rakibi Kamala Harris'in 3 puan gerisinde kaldı. Kamala Harris'in ülkedeki popülaritesi ve olumlu imajının güçlendiği düşünülüyor.

ABD'de Tüm Dengeler Değişti: Trump Kan Kaybediyor, Harris Puan Topluyor

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlere ilişkin anketlerde, uzun süredir Demokratların önünde yarışan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bu kez rakibi Kamala Harris'in gerisinde kaldı.

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

'HARRIS DEMOKRASİYİ DAHA İYİ KORUR'

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

Kaynak: AA

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