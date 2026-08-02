ABD'de Restoranda Silahlı Saldırgan Dehşeti, Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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ABD'de Restoranda Silahlı Saldırgan Dehşeti, Ölü ve Yaralılar Var
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Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

RESTORANA SİLAHLI SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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