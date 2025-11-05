ABD'de Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü

ABD’nin Kentucky eyaletinde Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan UPS kargo uçağı kısa süre sonra yerleşim alanı yakınına düştü. Enkazda yangın çıkarken, alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Korkunç kazada 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
ABD'de Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde, Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Yerleşim bölgesine yakın bir alana düşen uçağın enkazında yangın çıktı.

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA KIRIMA UĞRADI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 17.15 sıralarında meydana geldi. Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan UPS kargo uçağı, Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçak, havalimanı çevresindeki yerleşim alanına yakın bir noktaya düştü.

ABD'de Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü - Resim : 1

YANGIN KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN GÖRÜLDÜ

Kazanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

FAA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

ABD'de Kargo Uçağı Faciası: Kalkıştan Dakikalar Sonra Düştü - Resim : 2

7 CAN KAYBI

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

Kaza sonrasında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı...Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı...Dünya
ABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar KameradaABD'de Uçak Düştü! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, O Anlar KameradaDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Uçak
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı
ABD’den Sert Hamle! Nvidia’nın Süper Çipleri Çin’e Satılmayacak! ABD, Nvidia'nın Süper Çiplerini Çin'e Yasakladı!
ÇOK OKUNANLAR
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı
Dolar Güçlendi, Altın Tepki Verdi: Fiyatlarda Toparlanma Başladı Altın Yeniden Parlıyor
Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı
ABD’den Sert Hamle! Nvidia’nın Süper Çipleri Çin’e Satılmayacak! ABD, Nvidia'nın Süper Çiplerini Çin'e Yasakladı!
AYM'ye 13 Yılda Kaç Kişi Başvurdu? Başkan Özkaya Açıkladı AYM'ye 13 Yılda Kaç Kişi Başvurdu? Özkaya Açıkladı