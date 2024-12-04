ABD'de Kan Donduran Olay! Kediyi Öldürüp Yiyen Kadına Hapis Cezası

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. 27 yaşındaki bir kadın, sokakta bulduğu bir kediyi öldürerek yediği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD'de Kan Donduran Olay! Kediyi Öldürüp Yiyen Kadına Hapis Cezası

ABD'den Allexis Ferrell (27) kediye acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi.

ABD'de Kan Donduran Olay! Kediyi Öldürüp Yiyen Kadına Hapis Cezası - Resim : 1

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Ohio eyaletinde Allexis Ferrell, hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan pazartesi günü 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell’ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği belirtildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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