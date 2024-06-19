ABD'de iki yangın birleşti: New Mexico'da OHAL ilan edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede OHAL ilan edildi.

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ABD'de iki yangın birleşti: New Mexico'da OHAL ilan edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.

Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Kaynak: AA

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