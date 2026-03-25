ABD'de Hükümet Krizi! Havalimanları Kapanabilir

TSA’nın geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde yaptığı konuşmada, kapanmanın uzamasıyla birlikte çalışanların maaş alamadığını ve bu durumun operasyonları zorlaştırdığını belirtti.

'FONLAR SAĞLANANA DEK KAPATABİLİRİZ'

McNeill, havaalanlarında bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ifade ederek, “Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz." dedi.

FEDERAL HÜKÜMET KISMEN KAPALI

ABD’de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisi’nin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak’ta kısmen kapanmıştı.

MAAŞLAR ÖDENMİYOR, İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANIYOR

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken, bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

Kaynak: AA