ABD'de Helikopter Düştü! 6 Ölü

ABD'nin New York eyaletinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların İspanya’dan gelen bir turist aile olduğu öğrenildi.

ABD'de Helikopter Düştü! 6 Ölü

ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri’ne düşen helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'de Helikopter Düştü! 6 Ölü - Resim : 1

New York Polis Departmanı’ndan edinilen bilgilere göre, kazada 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Helikopterdeki yolcuların İspanya’dan gelen bir turist aile olduğu belirtildi.

ABD'de Helikopter Düştü! 6 Ölü - Resim : 2

Bell 206 tipi helikopterin Manhattan’daki bir pistten yerel saatle 14.59’da havalandığı ve 15.15’te radardan kaybolduğu tespit edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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