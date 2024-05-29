ABD'de güncel seçim tahminleri: Trump geri mi dönüyor?

Güncel seçim tahminlerine göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a kısmi bir farkla üstünlük sağlayarak seçimleri kazanmaya yakın görünüyor.

ABD'de güncel seçim tahminleri: Trump geri mi dönüyor?

The Hill'in yayımladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu. Simülasyonda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi, Biden'ın ise başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasılığı yüzde 42'de kaldı.

Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu gösterirken, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi.

Güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.

Kaynak: AA

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