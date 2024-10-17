ABD'de Gazze Politikası Yüzünden İstifa Edenler Komite Kurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" Birimi Genel Müdürlüğünden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, The Hill gazetesine açıklama yaptı.

Paul, eski Eğitim Bakanlığı çalışanı Habash ile, ABD'nin İsrail ve Filistin politikasına odaklanan yeni bir PAC kurduklarını belirtti.

Politikacıları Orta Doğu'ya yönelik politikalarına göre destekleyeceklerini belirten Paul, PAC'ın İsrail ile ilgili Amerikan yasalarının uygulanmasına odaklanacağını kaydetti.

Seçilmiş politikacıları değişen kamuoyuna ayak uyduramamakla eleştiren Paul, "Amerikalı seçmenler bu konuda net. Bu insani felakete ortak olmak istemiyorlar ve çoğunluk Filistinli sivilleri öldürmek için kullanılan ölümcül silahların satışına son verilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA