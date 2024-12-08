ABD’de Doğum Yapma Planı Olanlara Kötü Haber! Trump'tan 150 Yıllık Yasayı Değiştirme Planı

ABD topraklarında doğan her bebeğin otomatik olarak ABD vatandaşı olma hakkı kazanması ABD Anayasası'nın 14. Maddesi doğum yolu ile elde edilen vatandaşlık hakkını güvence altına alıyor. ABD Başkanı olduğu dönemde yasayı iptal etmek istediği dile getiren Trump’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'de Donald Trump başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ülkede yapacağı hamleler merak konusu oldu.

DOĞUM TURİZMİNİ HEDEF ALDI

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, Trump'ın Amerika'da doğum yapmak isteyenlere engel olacağını duyurdu. Günay yaptığı paylaşımda " Trump, yabancı ailelerin Amerika’ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami’ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" ifadelerine yer verdi.