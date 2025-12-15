ABD'de Devasa Terör Saldırısı Girişimi! Bir Dizi Bomba Hazırlamışlar...

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI’ın Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısı planlayan grubun engellendiğini açıkladı. Bondi, 4 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

ABD'de Devasa Terör Saldırısı Girişimi! Bir Dizi Bomba Hazırlamışlar...
Avustralya'daki silahlı saldırı dünya gündeminden düşmezken, şimdi de ABD’de bir bombalı terör saldırısı engellendi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI’ın California eyaletinde yer alan Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısının engellendiğini söyledi.

Pam Bondi, "Aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist bir grup olan Turtle Island Liberation Front, yılbaşı gecesinden itibaren California'daki birçok hedefe yönelik bir dizi bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu. Grup ayrıca ICE ajanlarını ve araçlarını da hedef almayı planlıyordu" dedi.

Terör saldırısı ile bağlantılı Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai adlı 4 kişi California eyaletinde yer alan San Bernardino'da gözaltına alınarak, komplo kurmak ve kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı.

SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan saldırı planına göre, grup Los Angeles bölgesinde yılbaşında gece yarısı beş farklı noktaya patlayıcı cihazlar yerleştirecekti. Şüphelilerin saldırıya "Operasyon Midnight Sun" adını verdikleri, hazırlayacakları el yapımı bombaları 12 Aralık’ta Mojave Çölü'nde denemeyi planladıkları aktarıldı. FBI’ın patlayıcı cihazları tamamlayamadan şüphelilere müdahale ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

