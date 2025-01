ABD'de Dehşete Düşüren Olay: Uçağın İniş Takımında İki Ceset Bulundu

ABD'de Pazartesi gecesi yerel saatle 20.20'de New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Airbus A320 tipi uçağı, saat 23.00 sıralarında Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Yetkililer, uçuşun ardından yapılan rutin kontrol sırasında iniş takımlarında iki ceset bulunduğunu açıkladı.

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef, iki kişi hayatını kaybetti. Şu anda kimlikleri ve uçağa nasıl eriştikleri konusunda soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullanarak, şirketin bu üzücü durumun aydınlatılması için yetkililerle yakın iş birliği içinde olduğu aktarıldı.

KİMLİKLERİ HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nden adı açıklanmayan bir kaynak, ön soruşturmanın kaçak yolcuların John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda uçağa binmediğini gösterdiğini aktardı. Yetkililer, uçağın pazar gecesini Jamaika'da geçirdiğini ve pazartesi günü başkent Kingston'dan New York'a uçtuğunu belirtti. Uçak, ardından Utah'ın Salt Lake City kentine sefer yapıp ardından New York'a döndü ve son olarak Florida'ya uçtu. Kaçak yolcuların Jamaika vatandaşı olabileceği düşünülüyor, ancak kimlikleri henüz resmi olarak teyit edilmedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Olayda uçuş ekibinin veya uçağın işletilmesinin herhangi bir rolü olmadığı anlaşıldığından, NTSB'nin yetki alanına girmiyor" ifadelerini kullandı. Soruşturmanın yerel yetkililer ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülüyor.

Öte yandan ABD'de iki hafta önce Chicago'dan Hawaii'nin Maui Adası'na giden United Airlines'a ait uçağın iniş takımında da bir kişinin cesedi bulunmuştu.

Kaynak: İHA