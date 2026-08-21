ABD'de Askeri Radar Üssüne Giden Charter Uçağı Düştü: 8 Ölü

ABD'nin Alaska eyaletindeki bir askeri radar üssüne doğru uçuş gerçekleştiren charter uçağın düşmesi sonucu, uçakta bulunan 2 pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti.

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ABD'de Askeri Radar Üssüne Giden Charter Uçağı Düştü: 8 Ölü
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ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Alaska'nın başkenti Anchorage'in 725 kilometre batısında bulunan Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü'nde charter uçuşu yapan bir uçak düştü.

Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu yaşamını yitirdi. Charter uçuşun neden gerçekleştirildiğine ilişkin detay verilmedi.

Radar üssünün Pasifik Hava Kuvvetleri Bölgesel Destek Merkezi tarafından yönetildiği ve bu üssün, Alaska hava sahasında ve sınırlarında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen uzak radar üsleri ağının bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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