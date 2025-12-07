ABD'de 7 Büyüklüğünde Deprem
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska’nın Yakutat bölgesi olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı sonrası tsunami riski bulunmadığı belirtildi. Deprem sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar rapor edilmedi.
Kaynak: DHA