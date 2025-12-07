ABD'de 7 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska’nın Yakutat bölgesi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı sonrası tsunami riski bulunmadığı belirtildi. Deprem sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar rapor edilmedi.

Kaynak: DHA