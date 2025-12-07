ABD'de 7 Büyüklüğünde Deprem

ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

ABD'de 7 Büyüklüğünde Deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska’nın Yakutat bölgesi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı sonrası tsunami riski bulunmadığı belirtildi. Deprem sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar rapor edilmedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Deprem ABD Alaska
