ABD’de 275 Yolcunun Bulunduğu Uçakta Korku Anlar…25 Kişi Yaralandı, Acilen İniş Yaptı
ABD’de Hollanda seferi için harekete eden, içinde 275 yolcu ve 13 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı şiddetli türbülans girdi. Korkutan anlar sonrasında 25 kişi yaralandı.
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ABD merkezli Delta Havayolları’nın Salt Lake City-Amsterdam seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek üzere havalandı. Yolcu uçağı, yaşanan şiddetli türbülansın ardından rotasını değiştirdi.
25 KİŞİ YARALANDI
ABD’nin Minneapolis kentine yerel saatle 19.45’te acil iniş yapan uçakta yaşanan "şiddetli" türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Delta Havayolları’ndan yapılan açıklamada, yolcularla iletişimde olunduğu belirtildi.
Öte yandan uçakta 275 yolcu ve 13 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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