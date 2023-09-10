ABD'de 11 Eylül saldırısında ölen 2 kişinin kimliği, 22 yıl sonra tespit edildi

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan kayıtlara geçen 11 Eylül saldırısında hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği, 22 yıl sonra tespit edildi.

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ABD'de 11 Eylül saldırısında ölen 2 kişinin kimliği, 22 yıl sonra tespit edildi

SKY News'in haberine göre, New York şehri yetkilileri, saldırıda ölen bir kadın ve bir erkeğin kimlik teşhisinin yapıldığını duyurdu.

Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihinin en büyük terör saldırısının 22. yıl dönümünden iki gün önce tespit edilen 2 kişinin kalıntıları ailelerine teslim edildi.

Şehrin baş tabibi Dr. Jason Graham, kalıntıları iade etme konusundaki "ciddi taahhütlerini" yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Graham, "Ülkemizin tarihindeki en büyük ve en karmaşık adli soruşturmayla karşı karşıya olduğumuzdan, bu vaadi yerine getirmek için bilimdeki en son gelişmeleri kullanma misyonumuzda yılmadan duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybeden 1649 kişinin kimlik tespiti, DNA testleriyle gerçekleştirildi.

Öte yandan saldırıda ölen ve henüz kimliği belirlenemeyen 1000'den fazla kurbanın bulunduğu ve kalıntılarının Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde saklandığı kaydediliyor.

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