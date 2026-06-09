ABD Vizesinde Parayı Veren Sıra Beklemeyecek: 750 dolara 10 Günde Randevu

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Dünya genelinde kronikleşen ABD vizesi randevu krizini çözecek radikal bir pilot program hayata geçiriliyor. Bu hafta Federal Register’da (Federal Yazı İşleri Müdürlüğü) resmi olarak yayımlanacak yeni düzenleme, seyahat planı olan ancak sıra beklemek istemeyen varlıklı başvuru sahiplerine kuyruğu atlama şansı tanıyor.

STANDART HARCA EK 750 DOLAR ÜCRET

Associated Press'in (AP) haberine göre, mevcut vize sisteminde, ABD ile vize muafiyet anlaşması olmayan ülke vatandaşları mülakat tarihi alabilmek için aylarca, hatta yıllarca beklemek zorunda kalıyor.

Yeni "paralı hızlı geçiş" sisteminin detayları ise şu şekilde açıklandı:

Başvuru sahipleri, standart 185 dolarlık vize harcına ek olarak 750 dolar daha ödeyecek. Böylece hızlı vizenin toplam maliyeti 935 dolara (yaklaşık 31 bin TL) ulaşacak. Bu ek ücreti yatıran kişilere, parayı ödedikleri tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yüz yüze mülakat randevusu verilmesi zorunlu olacak.

1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Pilot uygulama, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında 6 ay boyunca denenecek. Sistem, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dünya genelinde özel olarak seçilecek belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda aktif edilecek. Bu ayrıcalıklı elçiliklerin listesi ise henüz netlik kazanmadı.

TRUMP DÖNEMİ YOĞUNLUĞUNU ERİTME ÇABASI

Washington’ın bu hamlesi, Trump yönetiminin yabancıların ülkeye girişini zorlaştıran katı göç ve vize politikalarının yol açtığı devasa başvuru yığılmasını eritmeyi hedefliyor. Trump döneminde bazı ülkelerden 15 bin dolarlık teminatlar istenmiş ve geriye dönük sosyal medya incelemeleri zorunlu kılınmıştı.

PARA ÖDEMEK VİZEYİ GARANTİ ETMİYOR

Öte yandan Amerikalı yetkililer, bu hizmetten yararlanacak olan turist ve iş insanlarını çok kritik bir konuda uyardı. 750 dolarlık premium ücret, sadece randevu alma sürecini hızlandırıyor. Mülakatın ardından vizenin onaylanıp onaylanmayacağı tamamen konsolosluk memurunun inisiyatifinde kalmaya devam edecek; yani parayı ödeyen kişinin vize reddi alma riski aynen korunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi