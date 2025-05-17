ABD ve Rusya'dan Flaş Görüşme: İstanbul'daki Müzakere Masaya Yatırıldı

Rusya ve ABD'nin Dışişleri Bakanları Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerini görüştü. Taraflar, müzakerelerin sonuçlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

ABD ve Rusya'dan Flaş Görüşme: İstanbul'daki Müzakere Masaya Yatırıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yankıları sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova cephesinden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

Görüşmede İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri ele alındı. Her iki taraf da müzakerelerin sonuçlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Rubio, savaş esirlerinin değişimi ve ateşkesin sağlanması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda Moskova ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov ise Rusya'nın Ukrayna meselesinde ABD ile ortak çalışmaya devam etmeye açık olduğunu ifade etti. Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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