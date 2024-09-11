ABD ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarından Ukrayna Ziyareti

Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma izni alma yönündeki ısrarı devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiliz mevkidaşı David Lammy, Kyiv'e yönelik ortak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce birkaç kez Beyaz Saray'a silah kullanımı konusundaki kısıtlamaları gevşetmeleri yönünde çağrı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanma talebiyle ilgili gazetecilerden gelen bir soru üzerine, ''Konu üzerinde çalıştıklarını'' ifade etmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Polonya'dan trenle ulaşan Blinken ve Lammy, ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Ukrayna savaşı Kiev'in Rusya topraklarını doğrudan hedef almasıyla son haftalarda farklı bir aşamaya girerken, Blinken, Kiev'i ziyaret etme amaçlarından birinin Ukrayna liderliğinden "doğrudan hedeflerini ve bu ihtiyaçları desteklemek için neler yapabilecekleri" konusunda bilgi almak olduğunu söyledi. Öte yandan, İran'ın Rusya'ya Fath-360 kısa menzilli balistik füzeleri sağladığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hamleyi savaşın "dramatik bir şekilde tırmanması" olarak eleştirdi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'in Lammy'le gerçekleştirdiği görüşme esnasında, "Düşmanımızın topraklarını hedef alacak uzun menzilli saldırı ekipmanlarının elimize ulaşacağını umuyoruz. Bu konuda yardımınızı ve desteğinizi bekliyoruz" mesajını ilettiği bildirildi. Lammy ve Blinken Zelenskiy ile henüz bir görüşme gerçekleştirmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller dün yaptığı bir açıklamada Blinken ve Lammy'nin Zelenskiy ile de görüşeceğini belirtmişti.

Geçen hafta da İngiltere ve ABD istihbarat servislerinin başkanları Ukrayna'nın Rusya topraklarında başlattığı, operasyon üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti. CIA Direktörü William Burns ve MI6'in başkanı Richard Moore'un kamuoyunun bilgisi dahilinde bir araya geldiği görüşme iki ülkenin istihbarat servislerinin tarihinde bir ilk olması yönüyle ilgi çekmişti.

Kaynak: ANKA