ABD ve İngiltere'den Yemen'e 15 Hava Saldırısı

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz koalisyonu uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi.

Savaş uçakları ayrıca Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.

Haberde hava saldırıları sonucunda ölen, yaralanan ve hasar meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA