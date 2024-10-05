ABD ve İngiltere'den Yemen'e 15 Hava Saldırısı
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana, Zemar, Hudeyde ve El-Beyda kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. ABD ve İngiltere, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz koalisyonu uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi.
Savaş uçakları ayrıca Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.
ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.
Haberde hava saldırıları sonucunda ölen, yaralanan ve hasar meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: AA