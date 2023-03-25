ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı

ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından, Çin’e karşı Hint-Pasifik stratejilerini esas alan ortak deniz tatbikatı yapıldı.

Son Güncelleme:
ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı

WASHINGTON (AA) - ABD ve Avrupa Birliği (AB), tarafların Çin’e karşı Hint-Pasifik stratejilerini esas alan iki günlük bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, "23 ve 24 Mart 2023 tarihlerinde, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, 2 Aralık 2022'deki AB-ABD Üst Düzey İstişare toplantısında kararlaştırıldığı gibi ortak bir deniz tatbikatı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Tatbikata, Amerikan savaş gemisi USS Paul Hamilton, AB Deniz Kuvvetleri Atalanta Operasyonu'na bağlı İspanyol gemisi Reina Sofia ve İtalyan gemisi Carlo Bergamini’nin katıldığı bilgisi verilen açıklamada, tatbikatta gemiye çıkış prosedürleri, gemi navigasyonu ve entegrasyonu geliştirmeyi amaçlayan eğitimler yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatın nerede yapıldığına yer verilmeyen açıklamada şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Tatbikat, AB Stratejik Pusulası, AB Hint-Pasifik İşbirliği Stratejisi ve ABD Hint-Pasifik Stratejisi gibi belgelerle uyumlu olarak, serbest ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklemeyi amaçlayan AB ve ABD'nin uygulamalı deniz işbirliği konusundaki ortak taahhütlerinin bir parçasıdır. ABD ve AB, Hint-Pasifik'te deniz güvenliği için ortak çalışmaları ve koordinasyonu ileriye taşıyacaklarını ve denizlerin uluslararası hukuka uygun kullanımını desteklemek için çaba göstereceklerini teyit etmektedirler."

Tatbikatın ana hedefinin Pasifik bölgesinde büyük güç rekabeti kapsamında Çin’e karşı koymak olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Avrupa Birliği Çin
Son Güncelleme:
Japonya, Çin'i 'en büyük stratejik meydan okuma' olarak nitelendirecek Japonya, Çin'i 'en büyük stratejik meydan okuma' olarak nitelendirecek
TikTok davası: Çinli firma neden güvenlik tehdidi olarak görülüyor? TikTok davası: Çinli firma neden güvenlik tehdidi olarak görülüyor?
WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!
Evli çiftler dikkat: Bu hastalık evlilikleri tamamen bitiyor Bu hastalık evlilikleri tamamen bitiyor